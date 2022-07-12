«Ньюкасл» вернулся к вопросу трансфера Дувана Сапаты

В январе нынешнего года представители «Ньюкасла» предложили за футболиста «Аталанты» Дувана Сапату 30 миллионов евро, однако сторонам не удалось оформить трансфер зимой.

Сейчас же издание TMW сообщило, что «сороки» организовали очередную попытку приобретения футболиста, правда, за более внушительную сумму – 40 миллионов евро. Сам футболист, если верить информации издания, не прочь сменить Серию А на АПЛ.

В минувшем сезоне чемпионата Италии колумбиец провел за «Аталанту» 24 матча, в которых забил 10 голов и 4 результативных передачи. Кроме того, футболист забил 3 мяча в Лиге чемпионов.