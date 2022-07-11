Полузащитник «Тоттенхэма» Гарри Уинкс склоняется к переходу в «Эвертон».

Руководство «Тоттенхэма» дало понять футболисту, что не видит его в команде на следующий сезон. Ранее была информация, что к игроку проявил внимание «Саутгемптон», однако сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает Daily Star.

Между тем, «Эвертон» испытывает некоторые финансовые проблемы и может «не потянуть» трансфер Уинкса в размере 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 19 матчей, отметившись одной результативной передачей.