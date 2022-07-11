Жота: «Надеюсь, этот сезон будет таким же успешным, как предыдущий»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота рассказал клубному сайту о перспективах команды в следующем сезоне.

«Я думаю, что этот сезон может быть таким же успешным, как предыдущий. Дополнительным фактором станет чемпионат мира в Катар. Так что, надеюсь, впереди у нас хороший сезон», - сказал Жота.

Он добавил, что «Ливерпуль» смотрит в будущее с оптимизмом и собирается бороться во всех турнирах, в которых примет участие.

В прошедшем сезоне нападающий провел в АПЛ 35 матчей, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.