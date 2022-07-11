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«Лацио» отклонил предложение «Арсенала» по Милинковичу-Савичу

11 Июля 2022 • 23:36 Комментировать

«Лацио» отклонил последнее предложение «Арсенала» по трансферу полузащитника Сергея Милинковича-Савича в размере 50 миллионов евро.

Команда Серии А требует как минимум 70 миллионов евро, сообщает Calciomercato. «Арсенал» не готов платить такую сумму, что означает, что, по всей видимости, полузащитник не перейдет в стан «канониров» в это межсезонье.

Ранее была информация, что футболистом интересуется «Ньюкасл». Но «сороки» могут выбрать подождать до 2023 года, чтобы попытаться выкупить игрока по более низкой цене.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 37 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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