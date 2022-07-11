«Манчестер Сити» откладывает сделку по продаже Аке

«Манчестер Сити» решил повременить с продажей защитника Натана Аке в лондонский «Челси». «Горожане» хотят сначала найти замену футболисту.

«Челси» готов закончить сделку, однако «Сити» попросил отложить трансфер, сообщает Daily Mail.

Считается, что главным кандидатом на замену Аке является защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол, однако игрок планирует продлить соглашение с немецким клубом. Также называются имена Маттайса де Лихта и Жюля Кунде.

Ожидается, что сумма трансфера Аке в « Челси» составит 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне защитник провел в АПЛ 14 матчей, забив 2 гола.