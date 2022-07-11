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Магуайр: «Знаем, в чём нужно прибавить, и мы это сделаем»

11 Июля 2022 • 23:21 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал журналистам о том, как проходит первый предсезонный сбор команды.

«Прошлый сезон был долгим, трудным, но сейчас мы должны оставить его позади и с нетерпением ждать будущего под руководством нового тренера. Мы знаем, что нам нужно прибавить по сравнению с прошлым сезоном, и мы это сделаем», - сказал Магуайр в интервью клубному сайту.

В минувшем розыгрыше АПЛ «Юнайтед» занял шестое место. В этом сезоне командой будет руководить новый наставник – голландец Эрик тен Хаг.

«Я чувствую себя расслабленным, свежим и готовым к большому сезону», - сказал Магуайр.

«Юнайтед» готовится к новому розыгрышу АПЛ, который стартует в середине августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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