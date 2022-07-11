Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Форвард рассматривается, как потенциальная замена Криштиану Роналду, который может покинуть «Юнайтед» в это межсезонье.

Несмотря на то, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг опроверг возможность ухода Роналду, вероятность что португалец сменит команду остается ненулевой. Дембеле рассматривается, как возможная замена португальцу сообщает Media Foot.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Франции 30 матчей, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.