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Фред: «В раздевалке «Манчестер Юнайтед» не должно быть ссор»

11 Июля 2022 • 22:10 Комментировать (1)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред заявил журналистам, что, для того чтобы добиться успеха, игроки должны быть едины в раздевалке команды.

«Все аспекты прошлого сезона были сложными. В этом сезоне с новым менеджером и уже с новыми правилами мы постараемся объединиться и держаться вместе, ведь именно такой и должна быть наша команда», - сказал Фред на пресс-конференции во время предсезонного сбора в Бангкоке.

Ранее была информация, что новый наставник «МЮ» Эрик тен Хаг ввел ряд правил, которым футболисты должны следовать, если они хотят оставаться игроками клуба.

«Для нас очень важно иметь сильного тренера, за которым всегда остается последнее слово. Это дает нам безопасность и очень помогает нам», - добавил Фред.

«Юнайтед» сейчас готовится к старту чемпионата Англии, который стартует в середине августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Фред Сантос
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