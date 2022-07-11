Английские топ-клубы охотятся за Матеусом Нунесом

«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» охотятся за полузащитником лиссабонского «Спортинга» Матеусом Нуньесом.

Об этом сообщает журналист Руди Галетти. Ранее полузащитник получил лестный отзыв от наставника «горожан» Пепа Гвардиолы.

«Матеус Нуньес — один из лучших игроков в мире сегодня», — сказал Гвардиола после противостояний «Сити» и «Спортинга» в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов.

Впрочем, сообщается также, что пока ни один их заинтересованных клубов не сделал официального предложения.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Португалии 33 игры, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.