Полузащитник «Тоттенхэма» Гарри Уинкс может продолжить карьеру в «Саутгемптоне». Футболист был выставлен на трансфер руководство «шпор».

Контракт Уинкса заканчивается в 2024 году, но игроку уже сообщили, что он может подыскивать себе новую команду. Футболистом интересуется «Саутгемптон», сообщает Daily Mail. Еще одним новым клубом для Уинкса может стать «Эвертон».

Уинкс всю карьеру провел в «Тоттенхэме», сыграв первый официальный матч за «шпор» в 2016 году.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 19 матчей, отметившись одной результативной передачей.