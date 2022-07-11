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«Вулверхэмптон» отклонил предложение «Эвертона» по Гиббс-Уайту

11 Июля 2022 • 20:35 Комментировать

«Эвертон» предложил 29,5 миллионов евро за полузащитника «Вулверхэмптона» Моргана Гиббс-Уайта, но «ириски» ответили отказом, сообщает Sky Sports.

Ранее летом «Эвертон» продал форварда Ришарлисона в «Тоттенхэм» за 59 миллионов фунтов, не считая бонусов.

Половину этой стоимостью наставник ливерпульской команды Фрэнк Лэмпард планировал потратить на приобретения Гиббс-Уайта, но планам специалиста не суждено было сбыться.

В минувшем сезоне Морган Гиббс-Уайт провел в аренде в «Шеффилд Юнайтед». За «клинков» футболист забил 12 голов в 37 матчах, действуя на позиции атакующего полузащитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед Апл Чемпионат Англии Морган Гиббс-Уайт
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