Тухель сомневается в приглашении Роналду в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сомневается в приглашении нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, немец не определился с тем, хочет ли он видеть португальца в команде.

Тухель с подозрением относится к приглашению Роналду в «Челси», но с другой стороны всё же хотел бы видеть звёздного португальца в своей команде. В трансфере заинтересован и владелец клуба Тодд Бёли, который хочет совершить громкий трансфер.

Напомним, что Роналду ранее заявил руководство «Манчестер Юнайтед» о своём желании покинуть команду. Игрок хочет присоединиться к более амбициозному проекту.