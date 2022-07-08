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«МЮ» ищет форварда на замену Роналду

08 Июля 2022 • 13:08 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» смирился со скорым уходом из команды нападающего Криштиану Роналду. По информации от Manchester Evening News, после трансферов Френки де Йонга и Кристиана Эриксена «красные дьяволы» хотят купить нападающего.

Напомним, что даже без ухода Роналду «Манчестер Юнайтед» был нужен новый нападающий. Дело в том, что команду ранее на правах свободного агента покинул Эдинсон Кавани.

Ранее «Манчестер Юнайтед» пытался приобрести нападающего Дарвина Нуньеса, но гонку за игроком выиграл «Ливерпуль», который заплатил лиссабонской «Бенфике» за уругвайца около 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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