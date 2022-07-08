Сарр высказался насчёт ухода Кристенсена и Рюдигера

Защитник «Челси» Маланг Сарр прокомментировал уход из команды Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, которые покинули «синих» на правах свободных агентов. Напомним, что Рюдигер присоединился к мадридскому «Реалу», а Кристенсен – к каталонской «Барселоне».

«Я желаю им всего наилучшего, потому что они отличные парни и отличные партнёры по команде. Мы определённо будем по ним скучать», – сказал Сарри в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, что после ухода Рюдигера и Кристенсена Сарр остаётся Одним из трёх номинальных центральных защитников «Челси» вместе с 37-летним Тьяго Силвой и молодым Трево Чалобой.