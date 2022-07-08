«МЮ» не будет стоять на пути Теллеса, если он захочет уйти

«Манчестер Юнайтед» не против расстаться со своим защитником Алексом Теллесом, который не входит в планы нового наставника клуба Эрика тен Хага. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Отмечается, что в клубе не будут стоять на пути Теллеса, если по нему поступит выгодное предложение. Напомним, что футболист присоединился к команде два года назад на правах свободного агента из «Порту».

В услугах Теллеса ранее проявляла интерес каталонская «Барселона», но сейчас для «сине-гранатовых» приоритетным вариантом на позицию левого защитника является Маркос Алонсо из лондонского «Челси».