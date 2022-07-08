Представители Дибалы прибыли в Лондон на переговоры с клубом АПЛ

Нападающий Пауло Дибала может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. По информации от Tuttomercato, аргентинец, который устал ждать своего перехода в миланский «Интер», решил рассмотреть и другие варианты для продолжения карьеры.

Отмечается, что агенты Дибалы сегодня прибыли в Лондон для переговоров с «Манчестер Юнайтед», который активно интересуется услугами аргентинского форварда.

Напомним, что миланский «Интер» всё ещё не оставляет попытки заполучить Дибалу. «Нерадзурри» пока не могут зарегистрировать аргентинца из-за загруженной зарплатной ведомости, но всё может измениться после продажи Милана Шкриньяра в «ПСЖ».