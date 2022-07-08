Альварес – о Гвардиоле: «Надеюсь, что смогу принести ему много пользы»

Новичок «Манчестер Сити» Хулиан Альварес рассказал о своём отношении к главному тренеру клуба Хосепу Гвардиоле. Напомним, что аргентинец прибыл в расположение «горожан» лишь сегодня.

«Гвардиола поприветствовал меня в клубе. Я очень горд быть частью проекта «Манчестер Сити». Он один из лучших тренеров планеты и всегда был очень успешным. Я надеюсь принести ему много пользы и продолжить прогрессировать как футболист», – заявил Альварес в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что Альварес прибыл в «Манчестер Сити» из аргентинского «Ривер Плейта». Футболист вчера провёл прощальный матч за родную команду.