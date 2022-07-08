«Барселона» готова пожертвовать Дембеле ради трансфера Рафиньи

Главный тренер «Барселоны» Хави готов прекратить переговоры с Усманом Дембеле о новом контракте в пользу трансфера Рафиньи Диаса из «Лидса».

Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба считало возможным присутствие обоих футболистов в составе. Но по последней информации от AS и Mundo Deportivo, ситуация изменилась.

Хави решил сосредоточиться на покупке вингера «Лидса» и прекратить переговоры с Дембеле и его агентом. «Лидс» уже предъявил «Барселоне» ультиматум, указывая, что каталонцы слишком долго тянут с трансфером, и поэтому английский клуб будет вынужден обратить внимание на других потенциальных покупателей Рафиньи.

В прошедшем сезоне Рафинья провел в АПЛ 35 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.