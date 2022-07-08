«Манчестер Юнайтед» представил новую домашнюю форму команды на следующий сезон. Ролик с презентацией экипировки опубликован на официальном ютуб-канале «красных дьяволов».

Футболка манкунианского гранда выполнена в традиционном красном цвете с белым воротником. Экипировка отсылает в середине 90-х годов, когда цвета команды защищал легендарный французский нападающий Эрик Кантона.

Техническим партнером «МЮ» является немецкая компания Adidas.

Стоит отметить, что в презентации формы принял участие португальский нападающий Криштиану Роналду, который планирует этим летом сменить клубную прописку.