Броя просит «Челси» решить его судьбу до конца этой недели

Нападающий «Челси» Армандо Броя просит руководство клуба поскорее решить вопрос с его будущим. По информации от The Athletic, албанец хочет покинуть команду и отправиться туда, где будет получать регулярную игровую практику.

Сейчас в услугах футболиста заинтересованы несколько клубов из английской премьер-лиги, включая «Эвертон», «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Сам игрок не против остаться в «Челси», но понимает, что ему будет трудно пробиться в основу даже несмотря на уход Ромелу Лукаку.

Сообщается, что Броя может покинуть «Челси» на постоянной основе. В прошлом сезоне игрок забил 6 голов в АПЛ на правах аренды за «Саутгемптон».