«МЮ» уверен, что «Аякс» примет следующее предложение по Мартинесу

«Манчестер Юнайтед» приближается к трансферу защитника амстердамского «Аякса» Лисандро Мартинеса. По информации от Manchester Evening News, «красные дьяволы» уверены в том, что нидерландцы примут их следующее предложение по аргентинцу.

«Манчестер Юнайтед» повысил своё предложение по аргентинцу до 45 миллионов евро. Главный тренер команды Эрик тен Хаг уверен, что футболист успешно закроет в команде сразу две позиции – в центре обороны и в центре полузащиты.

Напомним, что в трансфере Мартинеса также заинтересован лондонский «Арсенал», который последнее время не выходил с «Аяксом» на связь для осуществления сделки.