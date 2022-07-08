В «Барселоне» высказались о трансфере Роналду

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу интереса к португальскому нападающему Криштиану Роналду, принявшему решение покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.

«Многие игроки хотят выступать за «Барселону». Когда появляется такой шанс, все футболисты рассматривают такой вариант продолжения карьеры. «Барселона» привлекает игроков своей впечатляющей историей. При этом я не говорю о каком-то конкретном игроке», - приводит слова Лапорты газета Marca.

По данным СМИ, «Барселона» входит в число претендентов на Роналду. Кроме «сине-гранатовых», подписать звездного футболиста могут «Бавария» и «Челси».

«Манчестер Юнайтед» принял финальное решение по Роналду

Роналду выбрал клуб, в который перейдёт из «Манчестер Юнайтед»