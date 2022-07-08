Стали известны подробности потенциального трансфера Аспиликуэты

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта со дня на день должен стать игроком «Барселоны». Ранее сообщалось, что руководители обоих клубов согласовали условия трансфера.

Конкретную информацию раскрывают испанские журналисты. Каталонский клуб заплатит за Аспиликуэту 3 миллиона евро.

Такая небольшая сумма объясняется тем, что испанец недавно продлил контракт с лондонским клубом на один год, и плата за него является своего рода «комиссией» от «Барселоны».

Также были сообщения, что в обратном направлении может проследовать защитник «Барселоны» Серджино Дест, но пока это остается на уровне слухов.

В прошедшем сезоне Аспиликуэта провел в АПЛ 27 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативные передачи.