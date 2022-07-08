«РБ Лейпциг» озвучил цену на своего игрока, которого хочет «МЮ»

Немецкий «РБ Лейпциг» будет готов расстаться со своим нападающим Брайном Бробби за 15 миллионов евро. Об этом сообщает издание Bild.

Напомним, что Бробби интересен «Манчестер Юнайтед», о чём стало известно вчера вечером. Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хотел бы воссоединиться с молодым нападающим, которого тренировал в «Аяксе» на «Олд Траффорд».

Прошлый сезон Бробби провёл на правах аренды за «Аякс», но не являлся основным футболистом в амстердамском клубе. «Манчестер Юнайтед» нуждается в новом нападающем после ухода Эдинсона Кавани, который покинул команду на правах свободного агента.