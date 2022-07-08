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«РБ Лейпциг» озвучил цену на своего игрока, которого хочет «МЮ»

08 Июля 2022 • 11:55 Комментировать

Немецкий «РБ Лейпциг» будет готов расстаться со своим нападающим Брайном Бробби за 15 миллионов евро. Об этом сообщает издание Bild.

Напомним, что Бробби интересен «Манчестер Юнайтед», о чём стало известно вчера вечером. Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хотел бы воссоединиться с молодым нападающим, которого тренировал в «Аяксе» на «Олд Траффорд».

Прошлый сезон Бробби провёл на правах аренды за «Аякс», но не являлся основным футболистом в амстердамском клубе. «Манчестер Юнайтед» нуждается в новом нападающем после ухода Эдинсона Кавани, который покинул команду на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Брайн Бробби
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