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«Брайтон» до сих пор не получил от «Манчестер Сити» предложения по трансферу Кукурельи

08 Июля 2022 • 11:51 Комментировать

«Манчестер Сити» до сих пор не обратился к «Брайтону» по трансферу защитника Марка Кукурельи, который является последней целью команды Хосепа Гвардиолы на это трансферное окно.

По информации от журналиста Энди Нэйлора, «Манчестер Сити» пока раздумывает над тем, есть ли смысл пытаться купить Кукурелью, учитывая, что «Брайтон» требует за своего футболиста в районе 70 миллионов евро.

Напомним, что Кукурелья хочет перейти в «Манчестер Сити», где его как раз хочет видеть главный тренер Хосеп Гвардиола. Тем не менее, из-за высокой цены на футболиста «горожане» могут обратить внимание на альтернативные варианты

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брайтон Марк Кукурелья
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