Тен Хаг попробует переманить в «МЮ» звёздного защитника

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили журналисты немецкого издания Bild.

По данным источника, в подписании 22-летнего футболиста лично заинтересован новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, который поработал с ним в амстердамском «Аяксе». Наставник намерен воспользоваться давними связями и переманить Маттайса на «Олд Траффорд».

При этом главным претендентом на де Лихта считается мюнхенская «Бавария». Немцы ведут активные переговоры с «Ювентусом» и готовы предложить порядка 75 миллионов евро.