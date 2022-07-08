Дринкуотер – о переходе в «Челси»: «Чувствую, что выкинул 5 лет своей карьеры»

Полузащитник Дэнни Дринкуотер выразил разочарование своим переходом в лондонский «Челси», который случился в последний день летнего трансферного окна 2017 года.

«Чувствую, что выкинул пять лет своей карьеры. В моей голове до сих пор есть много «если бы». Если вы думаете, что мне на это плевать, вы ошибаетесь. Я до сих пор переживаю по поводу того, как сложилась моя карьера», – сказал Дринкуотер в интервью Sky Sports.

Напомним, что трансфер Дринкуотера в своё время обошёлся «Челси» дороже, чем переход Нголо Канте. В стане «синих» англичанин выиграл два трофея – Кубок Англии и Лигу Европы.