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Суарес намекнул, что хотел продолжить карьеру в Уругвае

08 Июля 2022 • 10:59 Комментировать

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес удивлен отсутствием внимания со стороны уругвайского «Насьоналя».

Ранее форвард заявлял, что его новым клубом может стать «Ривер Плейт», однако трансфер сорвался, после того как аргентинский клуб выбыл из розыгрыша Кубка Либертадорес. Позже Суарес выразил удивление тем, что клуб его юности «Насьональ» не счел нужным обратиться к нему, несмотря на то, что игрок стал свободным агентом.

«Я удивлен, что представители «Насьоналя» даже не позвонили мне, чтобы узнать о моей ситуации. Игроку нужно внимание. «Ривер» дал мне его, и «Насьональ» мог попытаться это сделать», - сказал Суарес.

Нападающий также отметил, что у него есть предложение от «Астон Виллы» и нескольких испанских клубов, и пока он взвешивает все возможные варианты.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 35 матчей, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Насьональ Луис Суарес
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