Игрок «Баварии» отправился проходить медосмотр в английском клубе

Защитник мюнхенской «Баварии» Омар Ричардс вчера ночью отправился в Англию для прохождения медосмотра в стане «Ноттингем Форест». Об этой информации сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Отмечается, что Ричардс обойдётся «Ноттингем Форест» в 8,5 миллионов евро. Если всё пойдёт по плану, футболист подпишет с «лесниками» контракт на 4 года.

Напомним, Ричардс ранее выступал в Чемпионшипе за «Рединг», откуда и перебрался в мюнхенскую «Баварию» прошлым летом. На противоположный фланг обороны «Ноттингем Форест» хочет подписать у «Ливерпуля» Неко Уильямса, который ранее также успел поиграть за лондонский «Фулхэм».