«МЮ» сегодня отправится на предсезонку в Тайланд

«Манчестер Юнайтед» сегодня отправится в Тайланд в рамках предсезонной подготовки. При этом нападающий команды Криштиану Роналду до сих пор не вернулся в расположение клуба.

Напомним, что Роналду в данный момент активно давит на руководство, чтобы ускорить свой уход в другую команду. По слухам, игрок желает перейти в мюнхенскую «Баварию», но немецкий клуб не заинтересован в его приглашении, о чём недавно заявил председатель правления «красных» Оливер Кан.

До сих пор «Манчестер Юнайтед» оформил лишь один трансфер, купив защитника Тирелла Маласию из роттердамского «Фейеноорда».