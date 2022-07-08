Дринкуотер: «За час до закрытия трансферного окна Сарри сказал, что не рассчитывает на меня»

Бывший полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер рассказал о неприятной ситуации, которая произошла между ним и экс-наставником «синих» Маурицио Сарри.

«Оставался один час до закрытия трансферного окна, и меня неожиданно позвали в офис. Сарри сказал через переводчика, что меня нет в планах клуба», — приводит слова Дринкуотера Sky Sports.

Футболист признался, что был удивлён столь поздним оповещением, но решил остаться в «Челси», поскольку не хотел переезжать в другую страну из-за своего ребёнка.

Дринкуотер числился игроком «Челси» в период с 2017 по 2022 год. Всего в составе «синих» футболист провёл 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом. В настоящий момент 32-летний полузащитник находится без клуба.