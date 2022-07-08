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«Арсенал» сделал предложение «Лиллю» по Жегрова

08 Июля 2022 • 10:19 Комментировать

«Арсенал» обратился к «Лиллю» по поводу трансфера вингера Эдона Жегрова.

«Канониры» предложили французам около 7 миллионов евро. 23-летний футболист произвел впечатление своей игрой в прошедшем сезоне и получил немало лестных оценок от экспертов, которые сравнивали его с Месси и Эденом Азаром.

В предстоящем сезоне «Арсеналу» предстоит принять участие в еврокубках, поэтому наставник «канониров» Микель Артета желает добавить глубины в состав команды.

Жегрова провел в чемпионате Франции 13 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Арсенал Лондон Эдон Жегрова
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