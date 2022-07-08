Джеррард хочет видеть Галлахера в «Астон Вилле»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард является большим поклонником таланта Конора Галлахера и хотел бы видеть полузащитника «Челси» в своей команде. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Галлахер пока находится в «Челси» на предсезонных сборах и у него есть хорошая возможность произвести впечатление на Томаса Тухеля. Но если этого не произойдет, футболист вполне может начать следующий сезон в очередной аренде.

Тем не менее, конкуренция в средней линии «Астон Виллы» также довольно высока, и Галлахер может обратить внимание на другие варианты.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 34 матча, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.