«Челси» присматривается к Осимхену

«Челси» присматривается к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену. Команда Томаса Тухель находится в поисках форварда, способного заменить Ромелу Лукаку, ушедшего в «Интер». Осимхен является одним из кандидатов на эту роль, сообщает TalkSPORT.

«Наполи» рассчитывает получить за форварда около 90 миллионов евро, однако «Челси» может предложить неаполитанцам Армандо Броя и несколько снизить цену. Другим претендентом на роль основного форварда лондонского клуба является Криштиану Роналду.

В прошедшем сезоне Осимхен провел в Серии А 27 матчей, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.