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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» арендовал защитника «Барселоны»

08 Июля 2022 • 10:01 Комментировать

Французский защитник «Барселоны» Клеман Ленгле сменил испанский чемпионат на английскую Премьер-лигу. Об этом посредством социальных сетей сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Новым местом работы 27-летнего футболиста стал лондонский «Тоттенхэм». Английский клуб оформил аренду Ленгле на один год без права последующего выкупа. Заработная плата защитника будет равнозначно разделена между каталонцами и лондонцами.

В минувшем сезоне испанского чемпионата Клеман принял участие в 21 поединке, в которых отдал одну результативную передачу и получил четыре желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Клеман Ленгле
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