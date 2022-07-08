«Тоттенхэм» арендовал защитника «Барселоны»

Французский защитник «Барселоны» Клеман Ленгле сменил испанский чемпионат на английскую Премьер-лигу. Об этом посредством социальных сетей сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Новым местом работы 27-летнего футболиста стал лондонский «Тоттенхэм». Английский клуб оформил аренду Ленгле на один год без права последующего выкупа. Заработная плата защитника будет равнозначно разделена между каталонцами и лондонцами.

В минувшем сезоне испанского чемпионата Клеман принял участие в 21 поединке, в которых отдал одну результативную передачу и получил четыре желтые карточки.