«ПСЖ» и «Сассуоло» расходятся в цене Скамакки

Переговоры между «ПСЖ» и «Сассуоло» по трансферу форварда Джанлуки Скамакки продвигаются довольно медленным темпом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны не могут сойтись в 10 миллионах евро.

«Сассуоло» требует за своего футболиста 50 миллионов евро, тогда как парижский клуб готов предложить за итальянца всего 40. По сведениям источника, переговоры скоро войдут в ключевую стадию, где наверняка решится будущее игрока.

«ПСЖ» также надеется, что ускорению сделки сможет помочь возможных уход из команды нападающего Мауро Икарди, которым пока интересуется только одна команда – новичок Серии А «Монца».