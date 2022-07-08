Марш – о трансфере Рафиньи: «Нужно как можно быстрее найти решение»

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш нарушил молчание в вопросе перехода полузащитника Рафиньи Диаса.

«Нужно срочно найти решение. Нужно в ближайшие пару дней посмотреть, как обстоят дела, и посмотреть, куда мы хотим прийти. Это лето для Рафиньи было непростым. Было много слухов. Но пока он игрок нашей команды», - сказал Марш в интервью The Athletic.

Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется «Барселона», но каталонцы пока так и не смогли предложить цену, которая бы устраивала «Лидс». Это может вынудить английскую команду обратить внимание на предложения других клубов.

В прошедшем сезоне Рафинья провел в АПЛ 35 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.