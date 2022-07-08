Марш подтвердил, что Рафинья должен покинуть «Лидс» в ближайшие дни

Тренер «Лидса» Джесси Марш не стал отрицать, что его подопечный Рафинья Диас покинет команду в ближайшие дни. При этом бразилец продолжает тренироваться в стане «павлинов».

«Сегодня Рафинья вернулся в расположение команды. Это говорит о том, что он большой профессионал. Но вряд ли он отправится с нами в Австралию, так как вещи могут поменяться очень быстро», – цитирует Марша журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что за Рафинью сейчас ведут борьбу два топ-клуба – лондонский «Челси» и каталонская «Барселона». «Синие» уже договорились с «Лидсом» по трансферу, но сам игрок хочет выступать в Ла Лиге.