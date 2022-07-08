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«Челси» готовит предложение по трансферу Роналду

08 Июля 2022 • 09:41 Комментировать

«Челси» готовит предложение по трансферу нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Португалец ранее заявил, что не хочет продолжать карьеру в «МЮ», так как не доволен тем, что клуб не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов. Роналду не явился на первый сбор «Юнайтед» и, скорее всего, пропустит предсезонное турне клуба.

На этом фоне было много информации о новом клубе Роналду. Конкретное предложение готов сделать «Челси», сообщает Football Insider. Лондонцы готовят предложение в размере 16 миллионов евро. Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассматривает португальца в качестве краткосрочной замены Ромелу Лукаку, который ушел в «Интер». Кроме того, трансфер Роналду может быть выгоден и с точки зрения коммерческих возможностей.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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