Бёли подтвердил, что «Челси» достиг с «Барселоной» соглашения по одному трансферу

Владелец «Челси» Тодд Бёли во время вчерашнего визита в Барселону подтвердил, что его клуб достиг с «сине-гранатовыми» соглашения по какому-то трансферу. Об этом рапортует журналист Херард Морено.

Отметим, что «Челси» и «Барселона» в данный момент ведут между собой сразу несколько сделок. «Сине-гранатовые» хотят купить у «пенсионеров» двух испанских защитников – Маркоса Алонсо и капитана Сесара Аспиликуэту. «Челси», в свою очередь, нацелен на полузащитника Френки де Йонга и защитника Серджино Деста.

Напомним, что оба клуба участвуют в гонке за вингером «Лидса» Рафиньей Диасом, будущее которого должно разрешится уже сегодня.