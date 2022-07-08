Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» дал совет Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Люк Чедвик поделился мнением касательно дальнейшей карьеры португальского нападающего Криштиану Роналду. По его мнению, 37-летнему форварду стоит покинуть манкунианцев.

«Я понимаю, почему Роналду попросил об уходе. Криштиану очень сильно хочет играть в Лиге чемпионов. Думаю, наступил момент, когда ему стоит уйти, чтобы дать тен Хагу возможность создать новую команду», - передает слова Чедвика Caught Offside.

Контракт Роналду с манкунианцами рассчитан до середины 2023 года. На него уже претендуют «Бавария», «Челси» и «Барселона».