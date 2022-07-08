«Вест Хэм» готовит предложение по трансферу защитника «Аталанты»

«Вест Хэм» рассматривает возможность приобретения защитника «Аталанты» Йоакима Меле.

Меле является правым защитником, но также способен сыграть и на левом фланге обороны. Он перешел в «Аталанту» в январе 2021 года из бельгийского «Генка».

«Вест Хэм», который в будущем сезоне будет играть в еврокубках, хочет увеличить глубину состава, и Меле может стать еще одним приобретением команды Дэвида Мойеса в это трансферное окно, сообщает Corriere della Serra. Стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Меле провел в Серии А 26 матчей, забил 1 голи отдал 1 результативную передачу.