«Вест Хэм» интересуется Клюйвертом

«Вест Хэм» проявляет интерес к вингеру «Ромы» Джастину Клюйверту.

Голландский полузащитник прошедший сезон провел на правах аренды в «Ницце» и помог французскому клубу занять пятое место в чемпионате Франции и квалифицироваться в еврокубки. Тем не менее, римляне не горят желанием удержать футболиста, и новым клубом Клюйверта вполне может стать «Вест Хэм», сообщает Gazzetta dello Sport. Стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Франции 27 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.