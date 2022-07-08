Асенсио ведёт переговоры с «Ньюкаслом»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио ведет переговоры с «Ньюкаслом».

В текущее летнее межсезонье «сороки» планируют значительно усилить состав. Несколько громких трансферов уже совершились. Марко Асенсио может стать очередным сильным добавлением в состав команды Эдди Хау, сообщает Defensa Central.

Контракт футболиста с «Реалом» заканчивается в следующем году и переговоры о продлении соглашения зашли в тупик. Кроме «Ньюкасла» на Асенсио также претендуют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 31 игру и забил 10 голов.