Асенсио ведёт переговоры с «Ньюкаслом»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио ведет переговоры с «Ньюкаслом».
В текущее летнее межсезонье «сороки» планируют значительно усилить состав. Несколько громких трансферов уже совершились. Марко Асенсио может стать очередным сильным добавлением в состав команды Эдди Хау, сообщает Defensa Central.
Контракт футболиста с «Реалом» заканчивается в следующем году и переговоры о продлении соглашения зашли в тупик. Кроме «Ньюкасла» на Асенсио также претендуют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».
В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 31 игру и забил 10 голов.