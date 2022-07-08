Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фонте выбрал идеальный клуб для Роналду

08 Июля 2022 • 09:01 Комментировать

Защитник «Лилля» Жозе Фонте поделился мнением о возможном уходе своего соотечественника Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». По его мнению, 37-летнему бомбардиру стоит вернуться в мадридский «Реал».

«Криштиану очень любит играть в Лиге чемпионов. Это любимый турнир Роналду. Без Лиги чемпионов он не сможет бороться за «Золотой мяч».

Думаю, Криштиану стоит вернуться в «Реал». Это было бы лучшим вариантом. Вопрос в том, нужно ли это мадридскому клубу», - цитирует Фонте портал Goal.com.

Недавно Роналду сообщил, что намерен сменить клубную прописку этим летом. Среди претендентов на португальца назывались «Бавария», «Рома» и «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Жозе Фонте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июля
10:24 · Англия. Премьер-лига
Дринкуотер: «За час до закрытия трансферного окна Сарри сказал, что не рассчитывает на меня»
10:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал предложение «Лиллю» по Жегрова
10:11 · Англия. Премьер-лига
Джеррард хочет видеть Галлахера в «Астон Вилле»
10:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» присматривается к Осимхену
10:01 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» арендовал защитника «Барселоны»
09:57 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Сассуоло» расходятся в цене Скамакки 1
09:57 · Англия. Премьер-лига
Марш – о трансфере Рафиньи: «Нужно как можно быстрее найти решение»
09:52 · Англия. Премьер-лига
Марш подтвердил, что Рафинья должен покинуть «Лидс» в ближайшие дни
09:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит предложение по трансферу Роналду
09:38 · Англия. Премьер-лига
Бёли подтвердил, что «Челси» достиг с «Барселоной» соглашения по одному трансферу
09:33 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» дал совет Роналду
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готовит предложение по трансферу защитника «Аталанты»
09:19 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» интересуется Клюйвертом
09:05 · Англия. Премьер-лига
Асенсио ведёт переговоры с «Ньюкаслом»
09:01 · Англия. Премьер-лига
Фонте выбрал идеальный клуб для Роналду
Все новости
Рекомендуем