Фонте выбрал идеальный клуб для Роналду

Защитник «Лилля» Жозе Фонте поделился мнением о возможном уходе своего соотечественника Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». По его мнению, 37-летнему бомбардиру стоит вернуться в мадридский «Реал».

«Криштиану очень любит играть в Лиге чемпионов. Это любимый турнир Роналду. Без Лиги чемпионов он не сможет бороться за «Золотой мяч».

Думаю, Криштиану стоит вернуться в «Реал». Это было бы лучшим вариантом. Вопрос в том, нужно ли это мадридскому клубу», - цитирует Фонте портал Goal.com.

Недавно Роналду сообщил, что намерен сменить клубную прописку этим летом. Среди претендентов на португальца назывались «Бавария», «Рома» и «Челси».