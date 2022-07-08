Итальянский клуб хочет подписать Кавани

У уругвайского центрфорварда Эдинсона Кавани появился вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Согласно сведениям Sky Sport Italia, в подписании опытного нападающего заинтересована «Монца»

Новичок Серии А вступил в переговоры с представителями 35-летнего футболиста, ныне пребывающего в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Кавани принял участие в 19 поединках за «красных дьяволов» во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и один результативный пас.

Ранее также сообщалось об интересе к Эдинсону со стороны «Вильярреала», «Салернитаны» и «Райо Вальекано».