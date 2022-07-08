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«Челси» близок к трансферу игрока «Манчестер Сити»

08 Июля 2022 • 08:20 Комментировать

Лондонский «Челси» продолжает договариваться с «Манчестер Сити» о трансфере защитника Натана Аке. Согласно данным The Times, «пенсионеры» находятся на продвинутой стадии переговоров с «горожанами».

В свою очередь Аке готов вернуться в лондонский коллектив, который покинул в 2017 году. При этом условия трудового договора между сторонами пока не согласованы.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник провел 14 поединков и отметился двумя забитыми мячами. Контракт 27-летнего футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Натан Аке
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