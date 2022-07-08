«Лос-Анджелес Гэлакси» отказался подписывать Лингарда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Тейлор Твеллман. По данным журналиста, калифорнийский клуб отказался от подписания 29-летнего англичанина.

Ранее в СМИ сообщалось, что сразу несколько заокеанских клубов готовы предложить Лингарду «сногсшибательные» контракты.

В минувшем сезоне Джесси принял участие в 21 поединке «красных дьяволов» во всех туннирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Напомним, что с 1 июля Лингард находится в статусе свободного агента.