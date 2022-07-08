Тен Хаг хочет видеть Бробби в составе «Манчестер Юнайтед»

Форвард Брайан Бробби в летнее трансферное окно может покинуть стан «Лейпцига». Sport BILD сообщает, что игроком интересует английский «Манчестер Юнайтед».

Источник сообщает, что все шло к возвращению игрока в «Аякс», откуда он в 2021 году ушел свободным агентом, однако интерес к 20-летнему нападающему начал проявлять английский гранд.

Новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг снова хочет работать с соотечественником в одной команде, о чем наставник пообщался с игроком по телефону. «Лейпциг» намерен отпустить футболиста в Англии не менее чем за 15 миллионов евро.

В рамках прошлого сезона чемпионата Германии футболист голов не забивал.