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Тен Хаг хочет видеть Бробби в составе «Манчестер Юнайтед»

08 Июля 2022 • 00:02 Комментировать

Форвард Брайан Бробби в летнее трансферное окно может покинуть стан «Лейпцига». Sport BILD сообщает, что игроком интересует английский «Манчестер Юнайтед».

Источник сообщает, что все шло к возвращению игрока в «Аякс», откуда он в 2021 году ушел свободным агентом, однако интерес к 20-летнему нападающему начал проявлять английский гранд.

Новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг снова хочет работать с соотечественником в одной команде, о чем наставник пообщался с игроком по телефону. «Лейпциг» намерен отпустить футболиста в Англии не менее чем за 15 миллионов евро.

В рамках прошлого сезона чемпионата Германии футболист голов не забивал.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Брайн Бробби
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