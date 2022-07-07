23-летний полузащитник Флинн Даунс перешел из «Суонси» в «Вест Хэм». Новость об этом сообщил Sky Sports.

Трансфер обошелся «молотобойцам» в 10,6 миллионов евро, плюс 5,9 миллионов евро лондонский клуб выплатит валлийцам в качестве бонусов. Контакт с игроком рассчитан до лета 2027 года.

Информация об интересе лондонской команды к игроку «Суонси» всплывала несколько раз в начале лета, но накануне стало понятно, что стороны договорились о трансфере и перехода игрока в клуб АПЛ не избежать.

В минувшем сезоне английского Чемпионшипа футболист провел в футболке «лебедей» 37 матчей, в которых отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также игрок занес в пассив 10 желтых карточек и одну красную.